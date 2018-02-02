В селе Гейкенд Агдашского района сгорела одноэтажная мечеть общей площадью 180 кв.м. Огонь нанес ущерб конструкции и находящимся внутри мечети вещам на площади 130 кв.м.

Об этом АПА сообщили в МЧС.

Оставшаяся часть мечети была спасена от огня.