В селе Гейкенд Агдашского района сгорела одноэтажная мечеть общей площадью 180 кв.м. Огонь нанес ущерб конструкции и находящимся внутри мечети вещам на площади 130 кв.м.
Об этом АПА сообщили в МЧС.
Оставшаяся часть мечети была спасена от огня.
В селе Гейкенд Агдашского района сгорела одноэтажная мечеть общей площадью 180 кв.м. Огонь нанес ущерб конструкции и находящимся внутри мечети вещам на площади 130 кв.м.
Об этом АПА сообщили в МЧС.
Оставшаяся часть мечети была спасена от огня.
Дата: 2018/02/02 10:34
Раздел: Новость
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