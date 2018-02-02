Что заставляет людей доверять политикам? Ответ на вопрос наталкивает респондентов вооружиться смыслом популярного изречения – сколько людей, столько и мнений. Однако такое имеет место в экспресс опросах и обсуждениях. Осмысленный же подход к теме высвечивает ее серьезную основу, когда общих фраз и обтекаемых суждений для убедительности бывает недостаточно.

Сфера политики, за которой судьбы масс, стран и сложных процессов, вещь слишком серьезная, чтобы судить с кондачка. Бесспорно, об этом лучше всех знают сами политики, и особенно те из них, которым в профессиональной карьере дались большие высоты. Почти всем из них присуще умение больше делать, чем пространно говорить о намерениях и планах.

В любой стране, когда ребром встает вопрос о будущем власти, люди непременно ударяются в размышления о шансах, способностях и личных качествах выдвиженцев различных сил, общественных и политических объединений. Невольно приходится признавать, что серьезная политика — удел избранных, которые выработали в себе экстраординарные качества.

Выдвижение партией «Ени Азербайджан» (ЙАП) Ильхама Алиева кандидатом от правящей партии на пост президента, нельзя сказать, что стало неожиданностью для национального электората. Не только потому, что лидер ЙАП с 2003 года возглавляет страну и поступательно вносит вклад в развитие страны, укрепляя ее имидж на международном уровне.

Политические организации всегда и везде настроены на результат, который обеспечивает им успех и предсказуемость перспективы. А для того, чтобы оставаться в ореоле успешности, главным составляющим определенности остается поддержка электората.

Примерно за год до выборов социологические службы страны, да и отдельные иностранные центры, проводя зондаж общественного мнения среди рядовых азербайджанцев, практически давали один и тот же результат, согласно которого Ильхам Алиев фигурировал в качестве абсолютного фаворита. Это не удивительно. Как политик, прошедший полосу серьезных притирок, жестких испытаний и тестов на креативную маневренность в естественных условиях, выдвиженец ЙАП неизменно демонстрировал высокое реноме надежности.

Справедливо замечают социологи и обществоведы, что для людей высокой политики ничто никогда не проходит бесследно. Если учесть нравы обывательской категории, а она всегда и всюду в численном большинстве, то ей присуще фиксировать внимание на провалах и узких местах политиков.

Ильхам Алиев один из немногих фигур в активном действии, которому дается беспроигрышная серия. И это при том, что государственное управление, будучи сверхсложным процессом, непременно преподносит сюрпризы, диверсифицируя сложности в решаемых задачах. Собственно, в условиях внезапно возникающих ситуаций и проявляются креативные качества политиков.

Не всем дано мгновенно и разумно работать в условиях цейтнота, когда на кону судьбы соотечественников, престиж страны и ясность в определении дальнейших действий.

Богатый послужной есть не только следствие высокой личной подготовки, ответственности перед непрерывной работой, но это большей частью умение моделировать будущее. Политик, тем более государственник без этого качества уж никак не может чувствовать себя уютно и уверенно на важном посту.

Успешный управленец из этой когорты всегда и прекрасно осознает, насколько для человека во власти эфемерна база дивидендов. Чтобы не пережить собственные успехи, практичным политикам характерно быть в ореоле модератора завтрашнего дня. При таком понимании политик чувствует себя уверенным, понимая, что не догоняет события, а идет впереди них.

Иными словами, быть в амплуа катализатора новых идей и неординарных решений – это в своем роде обязанность, которую приходится выполнять с моральной готовностью и внутренней потребностью.

Итак, правящая партия Азербайджана, определившись со своим кандидатом на предстоящих выборах главы государства, задала непростую задачу конкурентам. Какой станет конъюнктура новых выборов президента страны, покажет ход кампании. Пока же главным требованием начинающейся гонки можно считать выдвижение таких соискателей, в послужном которых доминирующих составляющих должно быть намного больше, чем слабых мест.

Личные качества фаворита, его богатый политический опыт, склонность к гибкой маневренности вызывают доверие, и эти свойства разумно отнести к разряду исходных, которые высоко поднимают планку требований к выдвиженцам от других партий и объединений. Это обстоятельство позитивно характеризует саму практику выборов в стране, которая добилась многого благодаря фактору сильного лидера.

Ильхам Алиев за годы президентства доказал свою состоятельность в ранге государственника, которому по плечу решение масштабных задач. Будучи гарантом безопасности граждан перед лицом растущих вызовов в мире, он смог заметно изменить облик не только своей страны, но и всего региона. Мировая элита наравне с азербайджанским избирателем поверили в кредо Ильхама Алиева, в котором политика слов и стратегия действий складно дополняют друг друга.

Благодаря своей целеустремленности, азербайджанский политик умеет создавать зоны энергетического напряжения, от которых расходятся векторы востребованных идей и инициатив. Вот почему ему удается сохранять за собой прочное место в высшей лиге мировой политической элиты.

Редакция Minval.az