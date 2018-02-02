Об этом сообщает RT со ссылкой на SANA.
Отмечается, что ещё 15 человек пострадали.
По имеющимся данным, обстрелу подвергся квартал Эш Эль-Вурур.
Об этом сообщает RT со ссылкой на SANA.
Отмечается, что ещё 15 человек пострадали.
По имеющимся данным, обстрелу подвергся квартал Эш Эль-Вурур.
Дата: 2018/02/02 0:31
Раздел: Мир
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