По меньшей мере девять человек погибли при ракетном обстреле боевиками сирийской столицы.

Об этом сообщает RT со ссылкой на SANA. Отмечается, что ещё 15 человек пострадали. По имеющимся данным, обстрелу подвергся квартал Эш Эль-Вурур.