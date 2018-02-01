В Агджебединском районе Азербайджана обнаружены четыре неразорвавшихся боеприпаса. Об этом Trend в четверг сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что в агентство поступила информация об обнаружении снаряда на территории села Беюк Кяхризли Агджебединского района, в результате чего на место происшествия была направлена оперативная группа агентства.

Сотрудники ANAMA провели осмотр одного дома и приусадебного участка. В результате были обнаружены четыре неразорвавшихся боеприпаса (две ручные гранаты F-1, два запала UZRQM) и перенесены на территорию агентства по уничтожению.