Как минимум два человека пострадали во время стрельбы в школе Лос-Анджелеса. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на телеканал CNN, огонь открыла одна из учениц образовательного учреждения.

Отмечается, что среди пострадавших — двое школьников 15 лет. Один из подростков находится в критическом состоянии.

DEVELOPING: Aerial footage shows students being patted down as police cleared a Los Angeles middle school after a shooting in which a pair of 15-year-olds suffered gunshot wounds; a suspect, believed to be a female student, is in custody. https://t.co/xAM0uCwhqd pic.twitter.com/AwAQvpQb44

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 1 февраля 2018 г.