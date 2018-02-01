В центре Анкары был слышен звук мощного взрыва, передает Reuters со ссылкой на свидетеля.

Сообщается, что к месту, откуда раздался звук взрыва, выехали машины скорой помощи.

Источник взрыва, по словам очевидцев, расположен в районе Чукурамбар.

Взрыв в Анкаре произошел в котельной здания налоговой инспекции в районе Чукурамбар, передает Haberturk со ссылкой на заявление губернатора Эрджана Топаджа.

После взрыва представитель правящей партии Турции Илькнур Инджесез написал на своей странице в социальных сетях, что взрыв произошел из-за сжатия газа в котельной.

В результате аварии пострадал сотрудник службы безопасности.

Позже губернатор Анкары Эрджан Топаджа заявил о трех пострадавших в результате взрыва газа в здании налоговой инспекции в Анкаре, передает NTV.

«Три человека получили легкие ранения при взрыве», — сказал Топаджа.

Отмечается, что на месте продолжают работать спасатели и полиция.