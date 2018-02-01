Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов принял участие в торжественно-траурной церемонии, посвященной дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие прошло на Пискаревском мемориальном кладбище.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Санкт-Петербурге, Султан Гасымов, сотрудники консульства, представители азербайджанской диаспоры возложили цветы к установленной на Пискаревском мемориальном кладбище памятной плите азербайджанским воинам, погибшим в боях за освобождение Ленинграда.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней и была прорвана 18 января 1943 года. Однако дата ее полного снятия — 27 января 1944 года. В этом году порядка 30 тысяч человек приехали с цветами на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.