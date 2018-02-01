Министр энергетики Пярвиз Шахбазов встретился с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джоунсом.

Как сообщили АПА в Министерстве энергетики, на встрече было отмечено, что проекты «Стадия-2» по «Шахдениз» и расширению Южно-кавказского трубопровода близятся к завершению. Оба проекта, а также работы по Трансанатолийскому трубопроводу позволят транспортировать газ уже с середины текущего года.

П.Шахбазов отметил, что процесс реализации Южного газового коридора к настоящему времени уже входит в решающую стадию. На встрече также состоялся обмен мнениями об энергетических проектах с участием BP.