Стала известна дата визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера (США), Штефана Висконти (Франция) и Игоря Попова (Россия).
Как сообщили АПА в дипломатических источниках, посещение региона сопредседателями начнется с Азербайджана.
Они 3 февраля прибудут в Баку.
На 4 февраля планируется встреча сопредседателей с официальными лицами Азербайджана.
На встречах будет обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабхского конфликта.
Из Баку они отправятся в Ереван, где встретятся с официальными лицами Армении.