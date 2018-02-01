Стала известна дата визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофера (США), Штефана Висконти (Франция) и Игоря Попова (Россия).

Как сообщили АПА в дипломатических источниках, посещение региона сопредседателями начнется с Азербайджана.

Они 3 февраля прибудут в Баку.

На 4 февраля планируется встреча сопредседателей с официальными лицами Азербайджана.

На встречах будет обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабхского конфликта.

Из Баку они отправятся в Ереван, где встретятся с официальными лицами Армении.