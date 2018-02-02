Американский актер Уилл Смит разводится со своей женой Джадой Пинкетт Смит. Об этом, как пишет «ГОРДОН», изданию Radar Online сообщили собственные источники.

По данным издания, супруги, за спиной у которых 20 лет брака, уже живут раздельно. В данный момент они посещают психолога.

Собеседник издания отметил, что пара решилась на такие меры после того, как их дети начали жить самостоятельно. Поначалу пара решила попробовать раздельное проживание, а потом обоим это понравилось.

Если консультации психолога не помогут паре воссоединиться, они намерены начать процесс развода и дележа состояния в $270 млн.

В 2013 году уже появлялись слухи о разводе Смита с женой.

Они поженились в 1997 году. У пары двое собственных детей – 19-летний Джейден, 17-летняя Уиллоу, кроме того, у Смита есть и 25-летний сын Трей от предыдущего брака.