Заместитель директора Института востоковедения НАНА, академик Шаин Мустафаев избран членом Руководящего комитета одной из авторитетных европейских научных организаций–“Европейской сети по универсальной и глобальной истории”. Об этом сообщила ответственный представитель этой организации доктор Катиа Науманн.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в НАНА, головной офис организации расположен в Германии. Основными задачами, стоящими перед ней, являются оказание содействия научному изучению и преподаванию в рамках образовательной системы глобальной истории, одного из наиболее перспективных направлений исторических исследований начала XXI века, удовлетворение спроса на эффективное научное сотрудничество в этой сфере между учеными различных стран, особенно Европы, создание платформы для обмена знаниями и опытом, организация в различных странах и научных центрах Европы научных конгрессов в целях обсуждения актуальных проблем глобальной истории и т.д. Ранее эти конгрессы прошли в Лейпциге, Дрездене, Лондоне, Париже, а в этом году планируется подобное мероприятие в столице Венгрии Будапеште.

Во время этих научных форумов историки из различных стран Европы обсуждают такие актуальные теоретические и методологические проблемы современной исторической науки как история глобализации, пути и возможности преодоления концепции “европоцентризма”, в течение длительного периода занимавшей ведущие позиции в западном социально-гуманитарном дискурсе, и переориентация исследований на «неевропоцентристские» концепции, поиски методологических подходов к изучению прошлых и текущих процессов межкультурного взаимодействия в современных исторических и междисциплинарных исследованиях, и т.д.

Избрание азербайджанского ученого членом Руководящего комитета Европейской сети по универсальной и глобальной истории открывает нашим историкам более широкую возможность для участия в деятельности и мероприятиях этой авторитетной научной организации.