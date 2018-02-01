Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях в связи с учреждением «Центра творчества Максуда Ибрагимбекова».

Для учреждения и деятельности «Центра творчества Максуда Ибрагимбекова», входящего в структуру Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Управлению из государственного бюджета выделено 220000 манатов.

Управлению Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» поручено в течение двух месяцев решить организационные вопросы в связи с учреждением «Центра творчества Максуда Ибрагимбекова».