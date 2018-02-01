Глава Чечни Рамзан Кадыров в международный день хиджаба заявил, что само по себе его ношение женщинами еще не говорит об их скромности. Он добавил, что знает много женщин, не покрывающих голову, но являющихся эталоном «скромности, совестливости и порядочности».

Кадыров обратил внимание на то, что во всех религиях говорится о том, что женщина должна покрывать голову — и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме. Он подчеркнул, что времена меняются, и кто-то перестает соблюдать религиозные правила, но в Чечне очень много женщин свято чтут законы Корана.

«Но я знаю много женщин и без платков, которые являются эталоном скромности, совестливости и порядочности», — приводит РИА Новости слова главы Чечни.