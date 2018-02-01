«Если речь идет об увеличении числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения, то здесь должны быть выполнены некоторые условия».

Об этом сказал первый заместитель председателя ММ, председатель Комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Зияфет Аскеров.

Он отметил, что в вопросе увеличения числа наблюдателей главным условием является усиления контроля над прекращением убийств азербайджанских гражданских лиц, проживающих на линии соприкосновения.

«Кроме того, хоть увеличение числа наблюдателей и является технической процедурой, думаю, что этот вопрос можно обсудить лишь в том случае, если он рассчитан на субстантивное решение нагорно-карабахского конфликта. Но в то же время, считаю, что сопредседатели МГ ОБСЕ, а также Армения должны взять на себя обязательство, чтобы официальный Ереван не преследовала в этом вопросе коварную цель затянуть статус-кво. Потому что каждый раз, при достижении конкретного результата по конфликту, Армения уклоняется от переговоров, затягивает статус-кво. Хотя я уверен, что Армения и сейчас думает так. Поэтому считаю, что они должны взять обязательство не затягивать статуса-кво по этому вопросу. Думаю, что только в таком случае стоит вести обсуждения», — цитирует его слова АПА.