«Важна проблема Нагорного Карабаха. Эта горячая точка тлеет уже 30 лет. К сожалению, это далеко не единственный регион на постсоветском пространстве, где межнациональный конфликт стал причиной войны. Украина, Грузия, страны Средней Азии — везде есть похожие проблемы», — заявил в интервью порталу «Россия для всех» кандидат в президенты Российской Федерации, руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Решение, как отмечал прежде политик, есть только одно — объединение в федерацию с Россией с сохранением национальных границ.

«Я говорю обо всех странах бывшего СССР. Конечно, только на добровольных началах, через референдумы. Только в рамках единого государства мы сможем устранить такие разногласия, не будет оснований для обид из-за того, что кто-то занял чужую землю — он вся будет наша общая».

«Важная тема для переговоров — соседство с Турцией. Как я уже говорил, это наш потенциально ключевой партнер на Юге. Большая экономика с большим населением. Азербайджан находится между нами и неизбежно будет вовлечен, если мы будем и дальше сближаться.

Третье — транспорт. Россия — это прямой мост между Азией и Кавказом в Европу. Без лишних границ, абсолютно безопасно. Вместо того, чтобы строить объездные пути по горам и через множество границ, часто через нестабильные в военном отношении регионы — лучше делать это через территорию России», — отметил он.

По словам Жириновского, в России работают миллионы выходцев из Азербайджана, «Москва всегда поддерживала политику Баку и в тяжелые годы подставляла плечо».

«Нас связывают оборонные и экономические проекты. Мы рассчитываем на то, что в Азербайджане это понимают.

В первую очередь, президент такого государства, как Россия, решает глобальные вопросы мира и войны, озабочен проблемами целой планеты, но, конечно, наши ближайшие страны в плане выстраивания международных отношений всегда в приоритете, тем более, что один из пунктов программы ЛДПР — идти к тому, чтобы мирно восстановить границы СССР», — резюмировал он.