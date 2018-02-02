Стратовулкан Иджен — это прекрасные кофейные плантации на склонах, водопады, привлекающие множество туристов, и марсианские пейзажи самого большого в мире кратерного озера Кавах-Иджен, расположенного в кальдере и заполненного кислотой. Об этом пишет «Моя планета».

По мере того как вы поднимаетесь по крутому и скалистому пути, растительность пропадает, а первые пары серы начинают заполнять легкие. Добравшись до края кратера, вы получаете ошеломляющую панораму сине-голубого озера с колоннами дыма и всполохами голубого пламени — это сероводород, который горит ярко-синим свечением при температурах до 600 °С.

Здесь, получая около $13 за смену, трудятся десятки людей. Они добывают серу. Расплавленная сера (в жидком состоянии она красная) вытекает из керамической трубы, которая конденсирует серные газы от вулкана в жидкость и застывает, становясь желтой. Горняки откалывают крупные куски, грузят их в корзинки и поднимают на край вулкана вверх, а затем несут еще пару километров — до местного завода Джамбу на южном склоне вулкана. Вес поклажи достигает 70 кг. Работать трудно даже в противогазе.

На заводе серу снова расплавляют и разливают по емкостям. В переработанном виде ее отправляют на местные заводы по вулканизации резины и другие промышленные объекты. Так, сера используется на нефтеперерабатывающих заводах и в производстве моющих средств и удобрения.