Террорист Михрач Урал принял участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи по поддельным документам, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара потребовала от Москвы выдачи террориста.

30 января Турция потребовала от России разъяснений по вопросу участия террориста Михрача Урала в конгрессе по Сирии, передает «Анадолу».

Согласно дипломатическим источникам, делегация Турции в Сочи обратилась к организаторам мероприятия в лице МИД и Министерства обороны РФ с требованием разъяснить причины присутствия в числе участников конгресса террориста Михрача Урала, разыскиваемого за участие в теракте 2013 года в районе Рейханлы турецкой провинции Хатай, в результате которого погибли 52 человека.

Представители Турции отметили, что имя Михрача Урала не значилось в согласованном списке участников конгресса.

Турецкая делегация выразила обеспокоенность в связи с присутствием террориста в зале, где проходил конгресс, и потребовала от российской стороны разъяснений.

Российская сторона в ответ пообещала, что детально изучит причины случившегося и проинформирует турецкую сторону о результатах.