На участие в торгах по продаже имущества ООО «Руслайн 2000» не было подано ни одной заявки, указано на сайте электронной площадки «Новые информационные системы». «Руслайн 2000» входит в группу АСТ семьи бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Сейчас компания находится в стадии банкротства. Основной актив этой фирмы – земельный участок и торговый комплекс на 20 900 кв. м на Измайловском шоссе. Вместе с ними продается панно «Снежинка», композиция «Олененок», шестиметровая елка, компьютеры, снегоуборочная машина, груша для бокса и др. Об этом сообщают «Ведомости».

Активы компании планировалось продать еще в начале декабря 2017 г. за 2 млрд руб., но желающих не нашлось. После этого цена была снижена до 1,8 млрд руб., однако новые торги опять признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Теперь имущество должника будет предложено залоговому кредитору, а если он откажется, его выставят на публичные торги, сообщил представитель конкурсного управляющего «Руслайна 2000». Как правило, если имущество не удалось реализовать по запланированной цене, залогодержатель оставляет его себе, говорит партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов. Однако представитель залогового кредитора – банка ВТБ сообщил «Ведомостям», что торговый центр планируется продать «в рамках публичного предложения».