За последние дни ситуация на Баиловском склоне, в районе бакинской телебашни стабилизировалась, и на маяках, установленных для мониторинга, трещин нет, хотя в течении января там в динамике оползня наблюдалась активность.

Об этом сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов.

По его словам, исследования на территории практически завершились, и сейчас изучаются результаты мониторингов.

«Происходящее на Баиловском склоне – это процесс оползня и проседания. Он может зависеть от естественных факторов — дождей или грунтовых вод. Вертикальный срез склона, который был сделан с различной целью, также является одним из факторов, влияющих на возникновение оползня. Но все эти факторы изменили геологическую структуру склона не за один день», — сказал Гасанов.

Для предотвращения оползня на Баиловском склоне, сказал он, в нижней части склона должны быть осуществлены такие меры, как строительство подпорных стен, ограничение полива в верхней части склона и перенаправление дождевых вод.

Что касается сноса домов на территории с целью уменьшения нагрузки на склон, то специалист сказал, что дома находятся в нижней части склона. «В верхней части домов нет. Территория, где зафиксированы трещины, находится в верхней части склона и очень далеко от домов. Выселение жильцов из домов было сделано в целях безопасности, потому что сверху на дома могут сойти большие массы грунта. Подпорные стены должны быть построены под склоном. Там тоже есть дома. Если исследования покажут такую необходимость, то жильцы могут быть переселены. Но этим вопросом занимаются соответствующие государственные структуры», — сказал Гасанов.