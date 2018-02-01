Идеолог ненасильственной борьбы с авторитарными режимами Джин Шарп скончался в США, сообщает The Guardian.

Шарп умер на 91-м году жизни. О его смерти сообщила исполнительный директор Института имени Альберта Эйнштейна, основанного Шарпом в 1983 году, Джамила Ракиб.

«Шарп посвятил свою жизнь изучению ненасильственной борьбы, глубокому изучению и документированию ее использования в человеческой истории, анализу того, как эта техника работает в зависимости от культуры, а также распространял результаты своей работы среди ученых, практиков, организаторов, правительственных учреждений, граждан и гражданских групп», — говорится в заявлении института. По словам Ракиб, политолог продолжал работать до самой смерти.

Джин Шарп известен как автор книги «От диктатуры к демократии», где описал основные способы борьбы оппозиции с авторитарными режимами, и как идеолог «цветных революций». Он разработал методики борьбы с авторитарными режимами, которые применялись, в том числе, в СССР, в Украине, в Сербии и в Грузии.