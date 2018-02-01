Британский суд обязал российского предпринимателя азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова выплатить своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой в рамках бракоразводного процесса £453 млн ($645,5 млн). Об этом в четверг сообщила газета The Times.

Согласно решению Высокого суда Лондона, которое было вынесено в 2016 году, Ахмедов должен передать бывшей супруге 41,5% своего состояния, пишет издание. Его адвокаты оспаривают вынесенное решение в арбитражном суде.

The Times отмечает, что 62-летний предприниматель является близким другом российского миллиардера Романа Абрамовича. Ахмедов, его супруга и их двое сыновей переехали в Лондон в 1993 году. Они жили особняке за £39 млн ($55,6 млн) в графстве Саррей и владели дачей за £27,8 млн ($39,6 млн).

Фархад Ахмедов был включен в «кремлевский список», подготовленный минфином США для Конгресса. В него вошли лица, имеющие отношение к высшему руководству России. Всего 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов, отмечает ТАСС.

Среди фигурантов — сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти», а также 96 российских бизнесменов, чье состояние превышает $1 млрд Данный список не является санкционным, никакие ограничения против упомянутых в нем лиц автоматически не вводятся.