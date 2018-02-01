Президент Чехии Милош Земан, переизбранный в январе на второй срок, поддерживает тесные контакты с представителями Всемирного совета подкарпатских русинов — организации, которую Киев обвиняет в сепаратизме и контактах с Россией. Об этом сообщает Aktualne.

По информации издания, Василий Джуган и Михаил Тяско, входящие в руководство организации, находились в избирательном штабе Земана 27 января, когда тот одержал победу во втором туре президентских выборов. Издание отмечает, что Земан контактирует с Джуганом и Тяско долгие годы, они даже сопровождали его во время поездки в Россию в ноябре прошлого года.

Также отмечается, что Джуган и Тяско давно живут в Чехии. Издание указывает, что они «выступают против украинского правительства, что часто и отчетливо выражают на своих страницах в социальных сетях».

«Некоторые представители этой организации известны тесными контактами с Россией и поддерживают ее агрессию против Украины. К их антиукраинской деятельности мы относимся негативно», — заявил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек заявил, что между Земаном и Джуганом и Тяско нет никаких личных отношений. Также он отметил, что Земан не поддерживает требование Всемирного совета подкарпатских русинов об автономии в составе Украины.

В то же время, как передает «Лента», Тяско заявил, что Земан, наряду с лидером партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамурой, был единственным чешским политиком, который поддерживал требования русинов. «Президент демократично сказал, что не видит ничего плохого в том, что русины, если они этого желают, могут быть признаны [отдельным народом], так же как и во всех соседних государствах, включая Россию. Земан не видит причин, по которым Украина не должна признавать русинов отдельным народом», — сообщил он.

Русины — этническое меньшинство на западе Украины. Русинские организации требуют от центральных властей признания своей самобытности и автономии Закарпатья, Киев же считает русинов субэтносом украинцев. Несмотря на то что на областном референдуме в 1991 году большинство населения высказалось за предоставление региону прав автономии, Закарпатье не получило этого статуса.