Самая густонаселенная провинция Турции, Стамбул, превосходит по численности населения (15,29 миллиона человек) 129 стран.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Институт статистики Турции и Фонд ООН в области народонаселения, на Стамбул приходится 18,6 процента численности населения Турции (80,81 миллиона человек на конец 2017 года).

За пять лет численность населения Стамбула выросла на 868764 человека, или 6,1 процента.

Таким образом Стамбул по численности населения обогнал 129 стран, в том числе Бельгию (11,4 миллиона человек), Грецию (11,2 миллиона), Португалию (10,3 миллиона), Швецию (9,9 миллиона) и Азербайджан (9,8 миллиона).