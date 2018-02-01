Прочитал дежурную статью Виктории Прайм «Жуткие предсказания Нострадамуса на 2018 год кому-то ведь нужны» (30.01.2018, http://ufospace.net). Поскольку в статье упоминается и мое имя, то представлю свою позицию по статье.

В отличие от всех оракулов, которые на основании своей вольной трактовки пророчеств Мишеля Нострадамуса, пытаются запугивать людей жуткими прогнозами на 2018 год (а до этого и а в прогнозах по другим предшествующим годам), я каждый раз отмечаю, что данные трактовки пророчеств Мишеля Нострадамуса неверны в корне. Почему? Потому что никто не раскрыл код шифровки пророчеств Нострадамуса. Поэтому попытки дилетантов апеллировать к Нострадамусу есть пустые попытки тыкать пальцем в небо. Я неоднократно в своих постах упоминал, что в 2017 году мне удалось впервые в истории исследований творчества Нострадамуса установить код шифровки его пророчеств. В настоящее время я занимаюсь совершенно новой дешифровкой этих пророчеств на основе выявленного мной кода, в результате чего получается четкая хронологическая последовательность в этих пророчествах, которые прекрасно коррелируют с реальной историей.

Увы, сегодня нет ни одного исследователя пророчеств катренов Нострадамуса, который может сказать, что способен эти катрены однозначно и конкретно дешифровать. Я читаю, например, переведенную на русский язык книгу Джона Хоуга «Нострадамус. Полное собрание пророчеств», которая считается наиболее полным на сегодня трактовкой катренов Нострадамуса, и мне становится смешно от выдумок Хоуга, которые просто не отражают реального скрытного смысла подавляющего большинства катренов. Лишь в единичных случаях трактовка Хоуга может совпадать с реальным содержанием исторических событий, зашифрованных Нострадамусом. В ещё более худшем положении находятся иные толкователи катренов Нострадамуса, поскольку они свои фантазии совершенно необоснованно и невежественно пытаются выдать за содержание тайн катренов. Я не собираюсь здесь давать развернутый анализ всего этого дилетантства и невежества. Эта довольно скучная и длинная тема.

Обратимся к пассажу автора статьи относительно моей позиции к катренам Нострадамуса: «Причем, самые умные дешифровщики признаются, что с точностью даже до 10 процентов предсказать будущее по этим катренам невозможно, самые же упертые, например, азербайджанец Азер Гасанли, утверждают что ими открыт уникальный код шифровки злополучных катренов, а потому они и только они знают, что ждет наш мир в будущем». Во-первых, я считаю, что по катренам Нострадамуса можно на 99% предсказать будущее, но лишь до середины 21 столетия, поскольку дальше Нострадамус прогнозов не дает. Во-вторых, об открытии кода шифровки пророчеств Нострадамуса утверждаю лишь я. Все остальные исследователи конкретно не представили кода дешифровки. Поэтому с позиций своей дешифровки я могу опровергнуть их трактовки пророчеств Нострадамуса. Например, тот же Джон Хоуг совершенно произвольно применяет принцип устанавливать год того или иного события по номеру катрена. А если нет возможности использовать этот принцип, то Джон Хоуг включает свою фантазию. Приведу пример, в первой центурии в 77-ом катрене Нострадамуса пишется:

«Меж двух морей есть выступ,

Некий муж позднее умрет от части лошади,

Для своего человека Нептун разворачивает –

черный парус,

Через Гибралтар и флот близ Рошваля».

Джон Хоуг трактует этот катрен как описание знаменитой морской битвы британского флота под командованием лорда Нельсона с французским и испанским флотами в 1805 году у мыса Трафальгар, находящегося между мысом Роше (Рошевалем) и Гибралтаром. Битву выиграли британцы и потому Наполеон не смог высадить свои войска в Англии. Лорд Нельсон погиб в Трафальгарской битве и флагманский корабль «Виктория» возвращался в Англию под черными, траурными парусами. Формально всё вроде бы сходится с трактовкой катрена Джоном Хоугом. Однако меня смущала дата 1805 года, когда произошла Трафальгарская битва. По открытому мной коду дешифровки речь должна была идти о более поздней по срокам морской битве. Кроме того, не было ясной трактовки Джоном Хоугом эпизода с «частью лошади» в катрене.

Мои поиски увенчались успехом, поскольку я установил, что речь идет о Наваринском морском сражении в 1827 году между египетско-османским флотом и флотом англо-франко-русской коалиции. Корабли англо-франко-русской коалиции прошли через Гибралтар и, подойдя к Наваринской бухте в Греции, нанесли поражение египетско-османскому флоту. Туманная в катрене по смыслу «Часть лошади» получила четкое и однозначное толкование, поскольку боевой строй кораблей в Наваринской битве имел форму подковы лошади. Вот так, установленный мной код позволил дать однозначную и более верную трактовку этого катрена.

Да, обычно исследователи занимаются лишь трактовкой тех событий, которые уже произошли и подстраивают к ним катрены Нострадамуса. Никто из них не может на основе катренов предсказать будущие события, потому что для этого надо знать код дешифровки катренов Нострадамуса. Найденный мной код позволяет предсказывать события, но, повторюсь, лишь до середины 21 века.

Я имею другой не менее грандиозный, чем пророчества Нострадамуса, источник по основным событиям в мире до середины 21 века. Этим источником является открытый впервые мной и лишь мной исследуемый эзотерический источник в виде картины Сальвадора Дали «Геополитический ребенок, наблюдающий за рождением нового человека». Мой анализ скрытых в этой картине секретов, о которых Сальвадор Дали не имел и понятия, показывает, что в картине есть информация, которая идет до конца 21 века. И картина Сальвадора Дали, и пророчества Нострадамуса, по моему мнению, ниспосланы нам инопланетянами. И я могу это доказать.

Автор статьи Виктория Прайм совершенно необоснованно пытается дезавуировать пророчества Нострадамуса, поскольку он ничего не писал, по ее мнению, о великом будущем России. Считаю, что великое будущее России не будет, поскольку ее величие осталось в прошлом. Поэтому Нострадамус и не пишет о величии России, хотя я установил у Нострадамуса довольно интересную информацию, например, об особенностях правления президента Российской Федерации В. Путина и его роли. Так вот, и в пророчествах Нострадамуса, и в упомянутой картине Сальвадора Дали есть одна и та же чрезвычайно важная для судеб человечества информация о грядущем в середине 21 века мировой катастрофе Апокалипсиса. В обоих этих эзотерических источниках имеется также ценная информация о будущей супердержаве Азеристан в составе Азербайджана, Ирана и Турции.

В этих обоих эзотерических источниках с высшей степенью точности имеется огромный материал о будущем разных стран и человечества в целом до Апокалипсиса. Кроме меня никто не занимается исследованием этих обоих источников, которые жизненно важны для судеб человечества. Увы, у меня нет адекватной материальной базы, чтобы развернуться в полную мощь для изучения информации из этих обоих источников о приближающемся ужасном Апокалипсисе.

Азер Гасанли

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции