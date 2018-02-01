«Здесь речь больше идет об увеличении числа наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения, чем о расширении офиса действующего председателя ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Италии, действующим председателем ОБСЕ Анджелино Альфано сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в связи с расширением наблюдательной миссии ОБСЕ в Нагорном Карабахе.

По его словам, еще в начале 2010 года были проведены переговоры об усилении мер по установлению доверия: «После известных событий, произошедших на линии соприкосновения в апреле 2016 года, в Вене была организована встреча президентов Азербайджана и Армении. В июне того же года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президентов России, Азербайджана и Армении. На этих встречах было достигнуто соглашение о принятии конкретных мер по укреплению доверия. Согласно этому соглашению, к наблюдательной миссии ОБСЕ на линии соприкосновения должны были быть добавлены еще 6-7 человек. До сегодняшнего дня работа в этом направлении продолжалась. Надеемся, что ОБСЕ оперативно реализует это соглашение».

С.Лавров отметил, что по мнению некоторых, расширение наблюдательной миссии ОБСЕ на линии соприкосновения послужит поводом для затягивания конфликта и лишит его урегулирования политическим путем: «Видимо, нужно выступать с позиции, что все конфликты одинаковы, хоть в Карабахе, хоть в Донбассе – усиление мероприятий по обеспечению безопасности и политическое урегулирование следует вести параллельно. Надеюсь, достигнутая главами МИД Азербайджан и Армении соглашение будет реализовано.