Разбойное нападение совершено 31 января в Низаминском районе столицы, жертва получила ранение, но материальных потерь почти не понесла. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Низаминского района.

Бриллиант Юсифова, 1950 года рождения, проживающая в доме по улице Рустамова, обратилась с заявлением в 25-ое отделение полиции Низаминского района и показала, что в среду, 31 января, в 13:00 в ее квартиру ворвался ее бывший сосед по имени Кирилл. По ее словам, мужчина был вооружен ножом. Он нанес ей ножевое ранение в область руки и в ярости перевернул квартиру вверх дном в поисках денег и ценных вещей. Но, не найдя ничего ценного, Кирилл взял утюг и электрический мангал и скрылся с места преступления.

Как отметили в правоохранительных органах, пока по факту никто не задержан. В настоящее время оперативниками устанавливается личность нападавшего. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.