СМИ сообщали о том, что представители сейсмологической службы Японии приглашены в Азербайджан в связи с катастрофическим оползневым процессом на Баиловском холме в Баку. В связи с казенными, причем, немалыми расходами на зарубежных специалистов, в социальных сетях задаются законным вопросом: а куда смотрят отечественные сейсмологи? Чем они заняты? Почему власти не могут на них рассчитывать?

Можете быть, все кроется в том, что наши доморощенные сейсмологи уповают не на себя, не на свои знания, навыки и опыт, в конце концов не на Аллаха — Творца всего сущего, а на что-то другое, которое, априори, не сможет им помочь. Так и есть, наши ученые мужи из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана уповают на … на амулетах от сглаза и пучок душистой руты. Означенные вещи аккуратно повешены над парадным входом в здание службы. Возможно, что в этом смысле этот государственный республиканский центр, финансируемый из госказны, является единственным в стране. Конечно, на талисманы от сглаза и пучки душистой руты, к сожалению, в госучреждениях можно часто наткнуться, особенно, когда большинство работающих в комнатах составляют представители прекрасного, но слабого в вопросах веры (пардон, это не мое личное мнение, а Посланника Аллаха: согласно одному хадису, большинство обитателей ада будут женщины), пола. Но, чтобы эти средства от сглаза висели над парадным входом госучрежедения! Боже упаси, да сохранит Аллах нас от таких ученых-невежд, в данном случае, сейсмологов…

Приходится с сожалением констатировать распространенность в Азербайджане упование, позабыв (или помимо) Аллаха, на пучок душистой руты, поиск защиты в амулетах от сглаза, сделанных, главным образом, руками идолопоклонников Китая. Комментируя ситуацию, член Научно-религизного совета Управления мусульман Кавказа, академик Ягуб Махмудов был краток: «Я против всего этого. Ни одно из этих нововведений я не принимаю. Всей душой мы должны быть привязаны к Всевышнему, ибо только Он и обережет от всех бед, и исцелит».

Что же говорит наша религия относительно всяких талисманов? Пророк Ибрахим, повинуясь и следуя велению Всевышнего, собрался принести в жертву своего сына Исмаила. Но разгневавшись на нож, не резавший плоть сына Исмаила, бросил его на землю. Тогда нож заговорил с пророком Ибрахимом, спрашивая о причине Его гнева. На что Ибрахим ответил, что он несколько раз проводил им по горлу сына, но никак не смог разрезать. Тут нож напомнил Ибрахиму: «Когда царь Намруд бросил тебя в огонь, почему он не сжег тебя?». «Потому что Всевышний приказал огню не жечь меня»,- ответил Ибрахим. «Если Всевышний один раз приказал огню не жечь тебя, то мне Он приказал семь раз не резать плоть Исмаила»,- ответил нож. Из этой истории ясно, что ничего не может произойти без воли и могущества Всемогущего Аллаха.

Приведем и случай, произошедший с пророком Мусой. Когда у него болел зуб, и он не знал, как вылечить его, ему было ниспослано откровение, что на такой-то горе растет трава, которой, подержав во рту, излечивают зубную боль. Муса отправился на ту гору и, сорвав траву, подержал ее во рту. Боль прошла. Через некоторое время у него вновь заболел зуб. Муса вернулся на гору, чтобы еще раз излечить боль. Но, однако, на этот раз трава ничуть не помогла. Муса был очень удивлен. Тогда Всевышний обратился к нему: «О, Муса, только по Моей воле трава может стать лечебной. Если нет на то Моей воли, она не принесет пользы».

Эти и многие другие примеры указывают на то, что все во власти Аллаха, и ничего не может произойти вопреки Его воле. Если кто-либо будет думать, что талисманы помогают сами по себе, то это будет неверием (куфр).

Но на сегодняшний день есть и такая проблема: люди, считающие себя мусульманами, ходят к колдунам и шарлатанам, и просят за деньги излечить больного, сделать амулеты, «оберегающие» от сглаза и всяких бед. К превеликому сожалению, мусульмане не подозревают об опасности этого поступка. Держитесь подальше от колдунов, иначе вы будете входить в группу людей, о которых Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Тот, кто пойдет к колдуну, шаману или жрецу и будет подтверждать то, что он говорит, он тем самым отрекся от того, что ниспослано Мухаммаду (мир ему и благословение)». А что же делать, как уберечь себя от сглаза, колдовства, чар, зла джинов и шайтанов? Ответ нам дает Сам Всевышний в Священном Коране: «Ниспосылаем Мы в Коране то, что является излечением». Всевышний прямо указывает на то, что именно Коран является средством излечения, а не амулеты. Ученые ислама для того, что бы защититься от всякого вреда рекомендуют чтение аятов оберегания…

Лятиф ШАМХАЛ