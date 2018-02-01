В Баку прошла церемония вручения ветерану Великой Отечественной войны, председателю Республиканской организации ветеранов, генерал-полковнику Тофигу Агагусейнову «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики».

В мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, руководство Республиканской организации ветеранов, ветераны, представители общественности.

Али Гасанов вручил «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики» председателю Республиканской организации ветеранов Тофигу Агагусейнову.

Выступая на церемонии, Али Гасанов рассказал о заслугах генерал-полковника Тофига Агагусейнова в строительстве армии и развитии ВС Азербайджана. Помощник президента отметил важный вклад Тофига Агагусейнова в развитие ветеранского движения в республике, обеспечение прав и интересов ветеранов, их социальную защиту. Было доведено до внимания, что распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым 31 января, Тофиг Агагусейнов удостоен «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики» за активное участие в общественной жизни Азербайджана и воспитании молодежи в духе патриотизма.

Председатель Республиканской организации ветеранов Тофиг Агагусейнов выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу, проявляемые о ветеранах.