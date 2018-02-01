Персонал армянского сайта Medialab.am получает угрозы в соцсети «Фейсбук». Редактор ресурса Марианна Григорян намерена обратиться в полицию. Угрозы поступили в виде комментириев к посту в соцсети «Фейсбук» с карикатурой министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

Карикатура откликается на покупку оборонным ведомством в конце прошлого года цветов и цветочных композиций на 7 млн. драмов из госбюджета Армении.

Пользователь соцсети Айк Берман Оганян написал: «Вам не кажется, что вы перешли границу?». Затем напомнил о сотрудниках французского сатирического еженедельника Шарли Эбдо: «Смотрите, как бы вас не постигла участь тех французов».

«Автор комментария не был фейком, и несколько человек даже сказали, что он – из офицерского состава министерства обороны. Я, конечно, не знаю, правда ли это.

После комментариев он перешел в плоскость личных писем и начал присылать угрозы таким образом. Писал, что я должна хорошо понимать, против кого пошла, даже прислал часы, мол, время тикает», — заявила Григорян в беседе с Epress.am. Редакция, при содействии ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, намерена подать заявление в правоохранительные органы.

Впоследствии пользователь, по словам собеседницы, удалил комментарий, но под публикацией другой карикатуры на министра Саргсяна уже появлялись схожие угрозы со стороны другого пользователя.

«На самом деле, мы получали множество интернет-угроз. Как правило, среди них преобладают намеки, постоянно напоминают случай с «Шарли Эбдо», так было всегда и это не новость. Просто я не давала этому ход. Мы сделали это однажды, когда в октябре у нас была опубликована статья Мгера Аршакяна про [покойного экс-главу Службы нацбезопасности] Горика Акопяна. Мы разместили ее в «Фейсбук»-е, фейк-пользователь написал явные угрозы жизни. Часто используется выражение «не переварите», и мне часто пишут личные письма». По словам Марианны Григорян, прошло уже несколько месяцев, но этот случай так и не раскрыли: «Хотя с Мгером я говорила, он сказал, что должен дать показания. Но считаю, что показания неважны, так как есть факты, они очень быстро могли установить автора этих фейковых комментариев».

Сотрудники «Медиалаб» подвергались давлению и за пределами виртуального пространства.

«Угроз было много. Авторов этих карикатур призывают убить, изнасиловать, зарезать. И помимо этих угроз, были и реальные. В какой-то момент один наш проживающий заграницей карикатурист перестал сотрудничать с нами, так как в Армении к его матери прибыли неизвестные, расспрашивали о нем соседей. И он просто не пожелал продолжать, объяснив, что не хочет, чтобы у родителей возникли какие-либо проблемы», — рассказала Григорян.

До сих пор не раскрыто нападение, совершенное на ее автомобиль в 2016 году, когда, разбив окно, неизвестные выкрали карикатуры. «Так никого и не нашли. Это странно, ведь на всех дорогах в этом районе установлены камеры, раскрыть этот случай было очень просто».