Капитальный ремонт окружной железной дороги Баку-Сумгайыт стартовал в четверг, первого февраля.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на заявление ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Как отмечает акционерное общество, прокладка данной железной дороги отчасти решит транспортную проблему жителей Баку и пригородов. После завершения работ жители поселков 8-ой километр, Сабунчи, Забрат, Пиршаги, Горадиль, Сарай, Кюрдаханы и города Сумгайыт смогут более комфортно и безопасно добираться до пунктов назначения на электричках.

Уточняется, что ремонт основных путей протяженностью в 107 километров планируется завершить к сентябрю текущего года.

В рамках поэтапного проекта первоначально предполагается проведение ремонтных работ на 14-километровом участке Сабунчи-Баку пассажирская.

ЗАО подчеркивает, что ремонт осуществляется с целью обеспечения высокой скорости и интенсивности движения поездов.