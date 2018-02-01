Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. откажется от сотрудничества с давним партнером PayPal Holdings Inc. в сфере обработки платежей и перейдет на платформу нидерландского сервиса Adyen NV.

Как передает Интерфакс, об этом объявил eBay после публикации квартальной отчетности.

PayPal была главным платежным сервисом eBay в течение 15 лет. Компании разделились в 2015 году, однако пока они по-прежнему связаны договором о сотрудничестве, который истекает лишь в 2020 году.

Как говорится в сообщении eBay, пользователи аукциона смогут расплачиваться через PayPal по крайней мере до июля 2023 года. Переход на платформу Adyen будет постепенным: в этом году он начнется в Северной Америке, где большинство транзакций eBay, как ожидается, будет переведено на Adyen уже в 2021 году.

Смена системы обработки платежей снизит затраты для продавцов и расширит возможности покупателей, утверждает eBay. Adyen принимает платежи в 150 валютах, ее услугами пользуются многие высокотехнологичные компании, включая Uber.