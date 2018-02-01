В суде Сабунчинского района продолжился процесс по уголовному делу в отношении бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова .

Как сообщает АПА, на процессе дала показания обвиняемая Натаван Мирватова. Она не признала себя виновной, заявив, что правильно исполняла свои обязанности. Мирватова обратилась к суду с просьбой о прекращении возбужденного в ее отношении уголовного дела.

Процесс продолжится после перерыва.