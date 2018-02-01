В результате аварии в Стамбуле погибли 3 человека, еще 5 ранены.

В Стамбуле, в районе Ускюдар автобус въехал в остановку общественного транспорта.

В результата аварии погибли 3 человека, еще 5 человек получили ранения, сообщает Dogan News Agency. Как отмечается, авария произошла около 10 утра по местному времени.

По словам очевидцев, автобус сначала врезался в другой автобус, после чего водитель не справился с управлением, и выехав на тротуар въехал в остановку.

В результате аварии погибли 3 человека, еще 5 получили ранения. На данный момент на месте аварии работают правоохранители.