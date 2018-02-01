2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах слабый туман, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит -1-+3°, днем 8-12°, в Баку ночью 0-2°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, ветер северный. В горных и предгорных районах температура воздуха ночью составит -1-4°, днем 9-14°, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.