Попытки превратить сепаратизм из маргинального явления в доминирующее терпят одно поражение за другим. В этой номинации нет официальных протоколов, подсчетов и статистики. Однако и при таком положении вещей по числу тщетности усилий и разбитых надежд армянские политики впереди планеты всей.

Их последнее фиаско произошло во Франции с участием главы государства Эммануэля Макрона, который на неуместную просьбу промоутеров политического варварства, не мудрствуя лукаво, указал на дверь. О том, как это произошло, армянские медиа, источники сообщили телеграфно, буквально в двух строчках. Им не с руки обобществлять свой позор.

Природа сепаратизма гнусавая в своей сути, ибо всюду, где дают о себе знать признаки этого явления, непременно разворачиваются разрушительные тенденции, льется кровь, расползается угрожающая дестабилизация. Как бы ни развивались события в мире, не менялись мейнстримы, армяне, пожалуй, единственный этнос, который проповедует идеологию варварских похищений при очевидном отсутствии каких-либо предпосылок, оправдывающих их непомерную алчность, ненасытность и дикость.

В принципе, это уже характерное для них амплуа, которое все больше пугает даже тех, кто некогда подставлял им плечо.

Вопреки здравому рассудку, они желают добиться от всех и вся признания никогда не существовавших прав на территории и культурное наследие. Столь вопиющее позиционирование не может рассчитывать ни на признание, ни на оправдание. Высокие круги, все, кто стоит на страже порядка, дают армянам знать, что не подобает кривить душой, идя на опасные затеи.

Франция всегда считалась если и не материнским лоном, то одним из традиционных обителей мирового армянства. Еще до событий первой мировой войны, пока не произошло великое армянское предательство в Османской империи, их представители облюбовали для себя колыбель свободолюбия в качестве удобного плацдарма, чтобы возвещать о своих амбициях. Обосновавшиеся там более или менее зажиточные представители хайев, не сидели сложа руки, и ратовали за соплеменников, как обреченных на участь бедных родственников под властью Порты.

Тогда страны Антанты спонсировали армянский сепаратизм. Силы французского армянства на всю катушку вели кампанию черного пиара против Османской империи, строили разного рода козни, чтобы выцыганить для себя преференции ради вековой цели по созданию национального государства.

Почему это отвечало интересам великих держав? Да потому что на протяжении четырех веков они, видя в образе турок фактор угрозы, наконец, сделали все, чтобы преобразовать его в фактор наживы. Вот и пригодился им подручный материал – армянский сегмент османского государства, выделившийся хамелеоновским нравом.

Армяне, достигнув вожделенно цели, все равно не угомонились. Их лихорадит по сей день. Въелись бациллы сепаратизма и двурушничества в их кровь и плоть, потому гонка за миражами продолжается.

Президент Франции Эммануэль Макрон на ежегодном банкете Координационного совета армянских организаций Франции, в ответ на просьбу сопредседателей Координационного совета армянских организаций Франции Ары Тораняна и Мурада Папазяна посетить оккупированный Нагорный Карабах, не просто ответил отказом, а унизил просителей. Хоть эпизод имел место в неофициальной обстановке, исчерпывающий ответ французского лидера вполне подходит под четкую и ясную позицию Парижа.

Лидер страны-сопредседателя черным по белому расписал, что его страна является сторонником компромисса, из чего следует, что Франция не только не рассматривает пересмотр границ Азербайджана в качестве выхода из положения, но и призывает Ереван к ответу перед лицом его необоснованных требований.

Из слов Макрона становится понятно, что «сохранение статус-кво – не есть решение проблемы». Это означает, что все, на что ставит Ереван, отвергается Парижем с порога, как вредоносные положения.

Ни для кого не является тайной целеустремленное желание армян заморозить положение и обречь политический процесс урегулирования в бесконечно нудное действие.

Если для армянской дипломатии такого рода процесс воспринимается в качестве поля для пустопорожних упражнений с яркой демонстрацией нравственной убогости, то для серьезной политической элиты Франции – это серьезная платформа, где должна выработаться всеобъемлющая оценка. От нее будет зависеть будущее региона Южного Кавказа, который еще не полностью смог реализовать интеграционный потенциал. А одной из серьезных помех на этом пути как раз и является армянский политический гангстеризм, выступающий в качестве серьезного дестабилизационного фактора.

Франция Макрона выступает убежденным сторонником защиты объединившейся Европы и расширения ее взаимодействия в рамках программ партнерства с соседями. В условиях, когда армянский фактор уже не тайно, а явно выступает в качестве серьезного тормоза для политики интеграции и сотрудничества с такой перспективной и дееспособной страной, как Азербайджан, сие бьет по интересам самого Парижа.

Французский президент, которого еще совсем недавно воспринимали в качестве темной лошадки, за время пребывания на посту главы Пятой республики полностью опроверг скептические прогнозы относительно собственной персоны. Показав мобильность, он напомнил, что готов и полон сил, чтобы отстаивать предвыборные обещания.

Одним из краеугольных камней его программы действий является придание импульсов развитию европейских ценностей, которые подразумевают распространение и реализацию идей сотрудничества. Это и есть подноготная его вклада в систему глобальной безопасности.

Такой разворот не оставляет места тому, чем бредит и щеголяет Ереван. Эммануэль Макрон ответил на запросы эмиссаров Сержа Саргсяна по существу. Выдержанный в духе конструктивизма подход французского лидера не оставляют никакого поля для дополнительных комментариев и кривотолков. Раз так, способен ли адекватно осмыслить услышанное адресат?! Вопрос очень не простой.

Тофик Аббасов

Minval.az