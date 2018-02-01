30 января в 7-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции поступило обращение о краже в одной из квартир на территории района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Сотрудниками полиции были приняты необходимые меры, было установлено, что с 16 ноября прошлого года до 30 января этого года из сейфа этой квартиры было украдено 57700 долларов.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что указанная сумма была украдена супругой владельца квартиры, женщина была задержана сотрудниками полиции.

Оперативные мероприятия установили, что женщина передала украденные деньги своему знакомому. Он был задержан сотрудниками полиции.

По факту Бинагадинским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело.