Дорожная полиция Баку добилась резкого снижения числа фактов превышения водителями скоростного режима.

Об этом 1news заявил заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, по словам которого ранее превышение скорости составляло 49% причин всех происходивших ДТП.

«Но эффективное применение радаров и камер позволило снизить эту цифру до 21,1%», — подчеркнул он.

В то же время В.Асадов с сожалением отметил увеличение числа наездов на пешеходов в столице.

«Если в 2016 году автонаезды на пешеходов составляли 62% всех ДТП, то в 2017-м – уже 68%. Это вызывает очень сильное беспокойство. Считаю, что роль журналистов, роль СМИ в борьбе с этим очень важна.

При разбирательстве причин увеличения числа подобных ДТП установлено, что большинство из них произошли, когда пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте, в том числе рядом с пешеходными переходами – в 100-200 метрах от них.

Так, в 2017 году произошло 445 ДТП в виде наезда на пешеходов. В результате 154 пешехода погибли, 311 – получили травмы. И самое главное, около 400 наездов произошло рядом с пешеходными переходами!

Несмотря на то, что в 2017 году за переход дороги в неположенном месте было оштрафовано свыше 88 тысяч пешеходов, необходимо продолжать усиленную борьбу с этим явлением», — подчеркнул В.Асадов.