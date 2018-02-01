«В этом году наряду со столетием АДР мы примем решение в связи с планом мероприятий о праздновании 95-летия со дня рождения архитектора независимого Азербайджана, основателя укрепления государственности, общенационального лидера Гейдара Алиева, который первым сообщил всему миру о трагедии 20 января».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседания Милли Меджлиса сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов.

Он предложил принять «Акта об амнистии» и помиловать нескольких лиц, находящихся в заключении: «Гуманизм был основным принципом общенационального лидера Гейдара Алиева. И раньше, накануне его дней рождения было принято несколько актов амнистии. Было бы неплохо вновь подготовить такой акт».