На днях в местных СМИ распространилась информация в связи с арестом банды, вывозившей валюту из Азербайджана. Выяснилось, что этой группой руководил Мамедов Агиль Кямандар оглу.

СМИ писали, что являющийся жителем села Шихлы 2 Гахаского района Агиль Мамедов постоянно держал связь с известным в районе и проживающим в России лидером диаспоры Шахином Шихлинским. В информации отмечалось, что Мамедов и Шихлинский вместе владеют автовокзалом в Газахском районе.

В редакцию Minval.az обратился Шахин Шихлинский и выразил отношение к этой информации.

«За последние 15 лет я привозил в Азербайджан четырех губернаторов с большой делегацией, были подписаны многочисленные контракты»

— Шахин бей, говорят, что вы владеете автовокзалом в Газахе вместе с Агилем Мамедовым. Это правда?

— В соответствии с призывом президента к предпринимателям, уже 6-7 лет я вкладываю инвестиции в ряд проектов в Азербайджане. У нас есть проекты в Баку, Гахе, Газахе. В том числе мы купили автовокзал на территории села Шихлы 2 Газахского района и полностью реконструировали его. В настоящее время там работают 150-200 человек. Агиль Мамедов молодой, деловитый парень с высшим образованием. Я назначил его гендиректором автовокзала. В тоже время у него есть доля в этом бизнесе. Я не знал, чем он занимается на стороне. В настоящее время идет следствие, в ходе которого будет установлена степень причастности А.Мамедова к этому преступлению. Этот вопрос сильно обеспокоил меня. Участие человека, которому я доверял, в такой деятельности – это неприятный момент для меня. Я приезжаю в Азербайджан 2-3 раза в год, моя мать живет в селе, я навещаю ее, а также интересуюсь ходом моего бизнеса.

Меня очень обеспокоила клевета, которую распространили обо мне. Я живу в другой стране, представляю там Азербайджан. Независимо от места своего проживания я думаю о имидже своего народа, в каждом своем действии думаю о его интересах. У меня есть бизнес и в России, и в Азербайджане, я никогда не нарушал законы этой страны. Наоборот, я всегда проводил образцовую деятельность, учитывая свою фамилию и ответственность за принадлежность к азербайджанскому народу. Я всегда представлял свой народ на самом высоком уровне. Я проводил и провожу деятельность для расширения связей между Россией и Азербайджаном. За последние 15 лет я привозил в Азербайджан четырех губернаторов с большой делегацией, были подписаны многочисленные контракты. В Екатеринбурге на двух федеральных телеканалах дважды в неделю выходят наши передачи про Азербайджан. Мы открыли там филиал Бакинского славянского университета. На территории России только в Екатеринбурге действует азербайджанская школа, прошедшая государственную регистрацию. Даже в Москве нет такой школы. В Екатеринбурге также очень активно действует Молодежная организация Азербайджана. Во всем этом есть моя большая заслуга.

— Агиль Мамедов принимал участие в вывозе денег из страны в течение 2 лет. Вы не почувствовали ничего подозрительного в его деятельности за этот период? Говорят, за ним стоят какие-то силы. Вы не знаете, с кем он установил контакты?

— Я хотел бы, чтобы Агиль сотрудничал со следствием и выдал тех, кто вовлек его в это дело. Это важно для полного раскрытия преступления, совершенного против нашего государства. Вывоз из страны валюты в большом объеме в период высокой потребности в ней внутри страны – это удар по государству и его интересам. Я рекомендую Агилю Мамедову рассказать следствию, если за ним кто-то стоял. Агиль Мамедов из богатой семьи, его отец долгое время владел рестораном, а сестра – врач. Он вырос в известной семье. Если он поддался соблазну и совершил преступление, то должен понести наказание. По информации адвоката, следствие уже установило владельца тех денег и организатора этого дела, и они уже арестованы.

— Обращались ли к вам из правоохранительных органов для дачи показаний или еще чего-либо? Ведь Агиль Мамедов работал на вашем объекте…

— Нет. Ведь все участники этого дела известны, и я никак не связан с этим делом. Имена тех, кто вывозил деньги, указаны в декларациях, а кто им передавал деньги известны следствию.

— Прекратите ли вы сотрудничество с А.Мамедовым?

— Если он совершил преступление, то ответит перед законом. Последнее слово за судом. Полагаю, если преступная деятельность А.Мамедова будет доказана, после оглашения приговора суда я назначу нового директора вокзала.

— Вы приехали в Азербайджан из-за его ареста?

— Нет. Я привез депутатов местной Областной Думы. После завершения встреч, в воскресенье я проводил их, а потом мне позвонили и сказали, что про меня напечатали такой материал.

— Вы являетесь одним из лидеров азербайджанской диаспоры в России. Как вы расцениваете ликвидацию Всероссийского Азербайджанского Конгресса? Повлияло ли это на вашу деятельность.

— Я являлся вице-президентом Конгресса. Естественно, мы отрицательно восприняли ликвидацию ВАК. Это событие очень разочаровало нас – проживающих в России азербайджанцев, ведь была ликвидирована организация, созданная по рекомендации президентов обеих стран. Я председатель Совета диаспоры по Уральскому округу, куда входят Екатеринбургская, Челябинская, Тюменская, Ханты-Мансийская, Курганская области. В настоящее время создается новая организация – Конгресс азербайджанцев России. Мы принимаем активное участие в ее формировании. Екатеринбург – один из крупнейших городов России. В последние годы в этом городе проводятся многочисленные международные мероприятия, идет мощное развитие. Наша диаспора в Екатеринбурге – одна из сильнейших диаспор в России.

— Какими делами занимается диаспора? Какую помощь вы оказываете нашим соотечественникам?

— Одним из основных направлений нашей деятельности было добиться открытия генконсульства в Екатеринбурге. В Уральском округе есть много азербайджанцев, которые уехали еще в советское время, и их документы не в порядке. Ехать каждый раз из-за каких-либо документов в Москву вызывало большие трудности. Мы подняли этот вопрос на встрече с президентом, и в Екатеринбурге открылось генконсульство. Вторая проблема была связана с поездками в Азербайджан, то есть, не у всех была возможность полететь на самолете из Урала в Азербайджан. Из-за финансовых трудностей многие азербайджанцы годами не могли поехать на родину. Поэтому мы предложили пустить поезд из Баку в Екатеринбург, а оттуда в Тюмень. Это стоит в 4-5 раз дешевле. Наряду с этим, мы открыли центр юридической помощи при диаспоре.

— Есть ли кроме вас другие азербайджанцы из Уральского округа, которые открыли бизнес в Азербайджане?

— Среди тех, кого я знаю, нет. Я сам 6-7 лет назад открыл бизнес в Азербайджане.

— Как вы считаете, где легче открыть бизнес, в России или Азербайджане?

— У обоих стран есть свои законы и особенности. Наша деятельность основана на законах. С этой точки зрения для ведения бизнеса есть благополучные условия и в Азербайджане, и России. Надо лишь соблюдать законы.

«Я стараюсь обеспечить азербайджанцев, желающих уехать в Россию, работой здесь, чтобы они могли прокормить свою семью»

— Собираетесь ли вы расширить свой бизнес в Азербайджане?

— Да, если существующие предприятия выйдут на прибыль и полностью оправдают себя, то наши вложения увеличатся. Я стараюсь обеспечить азербайджанцев, желающих уехать в Россию, работой здесь, чтобы они могли прокормить свою семью. В России ужесточились миграционные требования и процедура получения гражданства.

Пользуясь случаем, я бы хотел попросить журналистов, чтобы перед тем, как распространять информацию о ком-либо, они узнавали бы позицию упомянутых в их статьях лиц. По мне, так это основной показатель профессионализма. Написанное обо мне не подорвало моего имиджа, это можно увидеть и по комментариям к статье. Но мы достойно представляем Азербайджан на чужбине, а также открываем рабочие места, и взамен слышать необоснованные обвинения причиняет боль.

Дунья Сакит

Minval.az