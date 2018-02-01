Большинство россиян намерены проголосовать на выборах президента РФ в марте: 71% «точно примут» участие в голосовании, 10% — «скорее примут», сообщает ВЦИОМ. Не планируют участвовать в выборах 6% респондентов, а 11% пока не определились.

Как передает Интерфакс, социологи также предложили россиянам список политиков и поинтересовались, за кого из них респонденты отдали бы голоса, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье. По данным исследования, проведённого в конце января, отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,9% россиян, за Павла Грудинина — 7,2%, за Владимира Жириновского — 5,9%.

Поддержать журналистку Ксению Собчак могут 1,2%, председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского — 0,9%, главу «Партии Роста» Бориса Титова — 0,3%.

Инициативный всероссийский опрос проведен 26-28 января среди 3000 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 1,8%.