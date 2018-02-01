В Баку не подчинившийся дорожной полиции водитель взялся за оружие.

Как сообщает Report, на территории Наримановского района столицы за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль Тайара Алиева 1983 г.р. марки Volkswagen с государственным регистрационным знаком 90 UU 793. Т.Алиев, не подчинившись сержанту дорожной полиции Орхану Гасанову, взял в руки имевшийся в автомобиле пневматический пистолет и, пригрозив полицейскому, потребовал отпустить его.

Сержант вызвал подкрепление на место происшествия. Увидев это, Т.Алиев вместе с пассажиркой автомобиля скрылся с места инцидента.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски водителя.