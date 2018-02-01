Исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан», вице-премьер Али Ахмедов призвал молодежь, представленную в рядах партии, быть активнее в социальных сетях.

«Общество неизбежно попадает в зависимость от новых технологий. Поэтому молодежь должна использовать социальные сети для выражения своей позиции. Молодые и без того проводят время в социальных сетях. Нужно эффективно использовать возможности соцсетей, и мы желаем, чтобы молодежь проявляла в них активность», — сказал он на мероприятии, посвященном итогам деятельности Молодежного Объединения ПЕА за 2017 год и 2 февраля – Дню молодежи.