Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила о нейтрализации в Нижнем Новгороде боевика «Исламского государства», готовившего теракт в день проведения выборов президента России.

«Преступник, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства, сообщает РИА Новости.

На месте происшествия спецслужбами было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для изготовления еще нескольких взрывных устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы.

По оперативным данным, все это боевик, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, планировал использовать для совершения теракта 18 марта, в день проведения в России президентских выборов.