Вооруженные силы Турции нейтрализовали 790 террористов в рамках проведения операции «Оливковая ветвь» в районе Африн на севере Сирии.

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении турецкого Генштаба.

«ВС в рамках операции «Оливковая ветвь» в Африне уничтожили еще 78 террористов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» (ДС) и экстремистской группировки «Исламское государство». Всего с момента начала операции нейтрализовано 790 террористов», — говорится в сообщении.