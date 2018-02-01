В перечень «кремлевского доклада» должны были войти совсем другие люди. Но в последний момент некий американский чиновник полностью изменил список. Об этом заявил один из авторов доклада, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.

По его словам, в изначальном варианте доклада были только те, кто незаконно обогатился благодаря знакомству с Путиным. Но перед подачей доклада в Конгресс документ переписали. Кто конкретно это был, пока неизвестно.

«В последнюю минуту какой-то высокопоставленный человек — никто не знает, кто это был — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц из администрации президента и правительства России, а также 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — считает он.

Ослунд считает, что вследствие изменений эффективный закон о расширении санкций против России после ее вмешательства в американские выборы превратился в «неэффективные и издевательские мероприятия». А единственный эффект документа – связывание всей российской элиты с Путиным.

Ослунд отмечает, что этот «отрывок из телефонной книги Кремля» только укрепит российскую элиту, хотя должен был ее расколоть. По его мнению мнению, итоговый список выгоден президенту России Владимиру Путину.

Эксперт подчеркнул, что глава Минфина США взял на себя ответственность за это, когда подписал «кремлевский доклад».