Экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Сергея Арбузова подозревают в причастности к «преступной организации» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом в своем фейсбуке написал глава ведомства Юрий Луценко.

«Объявлено о подозрении и объявлен в розыск бывший премьер-министр Украины Николай Азаров по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО «Укргаздобыча» и ОАО «Укрнафта» сжиженным газом в особо крупных размерах, что причинило государству ущерб в размере 2,2 млрд гривен ($77 млн)», — написал Луценко.

Сергея Арбузова подозревают в том, что он участвовал в присвоении денежных средств «Черноморнефтегаза» на сумму 3,2 млрд гривен ($114 млн) при покупке буровых установок В312 и В319.