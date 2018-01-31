Новые руководители чемпионата «Формула-1» откажутся от грид-герлз — девушек, которые выводят автомобили на старт, сообщается на сайте «Формулы-1». Изменения вступят в силу уже в новом сезоне, который стартует 25 марта в Австралии.

Как пояснил управляющий директор Формулы-1 Шон Братчес, в последнее время руководство чемпионата обсуждало, какие особенности «Формулы-1» нуждаются в изменении, чтобы более соответствовать их «видению этого великого спорта».

«Практика привлечения грид-гёрлз была одной из основных черт Гран-при Формулы-1 на протяжении десятилетий, но мы чувствуем, что эта традиция не соответствует нашему видению ценностей бренда и явно противоречит современным социальным нормам. Мы не считаем, что практика приглашения грид-гёрлз является подходящей и соответствующей Формуле-1, ее новым и старым болельщикам по всему миру», — заявил Братчес.

Проведение Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2018 запланировано на апрель.