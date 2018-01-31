«Сегодня по ходатайству стороны обвинения суд принял решение о вызове на допрос Саакашвили… 13 февраля, надеемся, что Саакашвили придёт и даст соответствующие показания», — приводит его слова «112 Украина».
Дата: 2018/01/31 23:29
Раздел: Бывший СССР
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