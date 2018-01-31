В 2017 году в Азербайджане новыми домами и квартирами были обеспечены 2300 семей – более 12 тысяч вынужденных переселенцев.

Об этом вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов сказал на расширенном заседании коллегии, посвященной итогам прошлого года и предстоящим задачам.

Али Гасанов особо подчеркнул соответствующие распоряжения Президента Азербайджана, направленные на восстановление и перспективное развитие освобожденного села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, визит главы государства на эту территорию для ознакомления с работами по восстановлению села, а также очередное распоряжение по продолжению восстановления села, подписанное после этого визита.

Вице-премьер отметил, что восстановительные работы, проводимые в селе на втором этапе по поручению и под контролем Президента были завершены за короткое время с высоким качеством. «Самое главное, что в результате успешной политики главы государства сегодня уже весь мир знает село Джоджуг Марджанлы», — сказал Гасанов.