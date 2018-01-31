Бывший консул Азербайджана в Нидерландах, Нахид Джафаров, который подал в отставку и начал в эмиграции оппозиционную деятельность, обратился с сенсационным видеообращением к председателю ПНФА Али Керимли.

Ролик был опубликован на YouTube. Как сообщает азербайджанский интернет-портал haqqin.az, причиной конфликта экс-дипломата и Али Керимли стал тот факт, что Н.Джафаров на своей странице в Facebook подверг некоторой критике председателя ПНФА.

На днях Али Керимли на своей странице в социальных сетях написал об акциях протеста сторонников Алексея Навального на улицах российских городов. Председатель ПНФА указал, что «российские власти значительно более терпимо, нежели азербайджанские, относятся к акциям оппозиции». Али Керимли также отметил, что в слабости азербайджанской оппозиции виновата не только она сама, но и народ. По мнению Али Керимли, народ должен сам выйти на акции протеста.

Нахид Джафаров отреагировал на эти сентенции Али Керимли, написав, что лидер фронтистов исчерпал себя как политический лидер.

«Если политический лидер после 25 лет борьбы пишет подобное, то это говорит о том, что он исчерпал себя. Как политический лидер может выставлять себя в качестве жертвы? Если в Азербайджане народ сам поднимется на протесты, то для чего тогда нужна оппозиция? Предположим, что в Азербайджане народ начал акции протеста, как о том пишет Керимли, но если эти акции протеста трансформируются в социальный взрыв, то кто тогда будет контролировать его?» — написал экс-дипломат, не прибегая к оскорблениям и личным выпадам в отношении оппонента.

Однако за эти слова экс-дипломата на него ополчилась армия интернет-троллей – сторонников Али Керимли. Эта толпа приспешников последнего назвала Н.Джафарова «агентом МНБ», «шпионом в рядах оппозиции» и т.п., подвергнув оскорблениям также членов семьи экс-консула.

«Речь идет о реакции лидера, который хочет привить стране якобы демократические и либеральные ценности… До сегодняшнего дня у Али Керимли не было ни одного политического успеха. Он за 25 лет своей политической деятельности не достиг ничего, кроме того, что превратил партию в толпу своих личных поклонников. Этот человек, будто бы, хочет принести в страну либеральные ценности, но после ничтожной критики в его адрес не осталось ни одного оскорбления и угрозы, которые бы не озвучили его приспешники в отношении меня. Ни один из них не спросил у других, за что меня оскорбляют. Разве я оскорбил Али Керимли и его семью? Если Али Керимли из-за одного чиновника-взяточника обвиняет все государство и правительство, то, значит, он несет ответственность за всех своих приспешников, оскорбляющих меня. Этот человек говорит о либеральных ценностях, но сам же их и топчет», — сказал в своем видеообращении экс-консул.

Еще Джафаров сказал, что Али Керимли не является политическим лидером, потому что таковыми называют лишь тех людей, которые обладают собственным взглядом на будущее и могут убедить в этом других. Али же Керимли занимается только прошлым и не имеет какого-либо видения будущего. Экс-консул заявил, что вся деятельность Али Керимли построена строго лишь на критике властей Азербайджана.

«Как ты сможешь в чем-то убедить людей, основываясь лишь на критике властей? Власть абсолютно не обеспокоена митингами Али Керимли, потому и выделила ему стадион, который он так и не смог заполнить. На сегодняшний день самым большим препятствием для утверждения либеральных ценностей в Азербайджане является сам Али Керимли. Сейчас его люди оскорбляют и ругают меня только за то, что я слегка покритиковал Али Керимли. А им больше ничего и не остается, ведь, кроме ругательств и оскорблений, у них нет средств борьбы. Получается, что в случае прихода Али Керимли к власти мне подбросят наркотики и арестуют. Сейчас сделать это им не позволяет отсутствие административного ресурса, поэтому они и бесятся – ругают и оскорбляют меня», — заявил Нахид Джафаров.

Экс-консул также сказал, что Али Керимли «выставляет на витрину» таких мошенников и торговцев поддельными документами, как Фикрет Гусейнли, что отвращает людей от политики. По словам экс-консула, борьбу за демократию Али Керимли, в первую очередь, должен начать с себя и своего окружения, подчеркнув, что тот потерпит крах и станет маргиналом, которого никто не будет воспринимать всерьез.

«Пусть Али Керимли скажет, что он сделал за 25 лет? Власти не всегда были такими решительными, как сейчас, — бывали и относительно мягкие периоды. Было время, когда ты, Али Керимли, сидел в парламенте. Ты уничтожил надежды людей и их веру в будущее. Сейчас твои тролли нападают на меня за безобидную критику в твой адрес. Это то будущее, которое Али Керимли обещает азербайджанскому народу? Вы превратили политику в грязную и отвратительную борьбу, вы уничтожили все надежды людей!» — сказал экс-дипломат.